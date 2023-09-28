قبل ساعات على انطلاق الدراسة.. إقبال كبير بمعارض "أهلا مدارس" في المنيا |شاهد

تشهد معارض " أهلاً مدارس" بمحافظة المنيا إقبالا كبيرا من قبل أولياء الأمور لشراء احتياجات أبنائهم من الملابس والأحذية والحقائب والمستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة داخل المعارض المنتشرة بمدن المحافظة قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأشاد أولياء الأمور والطلاب بمستوى كافة السلع والملابس والمستلزمات والحقائب والأدوات المدرسية وجودتها وبأسعارها المخفضة مؤكدين ان المعارض فرصه طيبه للحد من ارتفاع الأسعار.

فقد افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا معرض" أهلا مدارس" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات و الأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة فى متناول الجميع و المقام بجوار مستشفى الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا .



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والمحاسب أحمد راضى رئيس الغرفة التجارية بالمنيا ونائبه المهندس أحمد حسن أبو الليل واللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز المنيا.

وأكد المحافظ على إقامة عدد من المعارض المماثلة بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة "كلنا واحد " للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.

ووجه مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة و الالتزام بها طوال أيام المعرض .

كما افتتح حزب مستقبل وطن بالمنيا معرضا بالنادي الرياضي بمدينة المنيا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

ويوفر المعرض المستلزمات الدراسية والملابس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25 % تيسيرًا على أولياء الأمور والتخفيف عن كاهلهم بإشراف وحضور النائب محمد نشأت العمدة امين الحزب بالمحافظة، وبحضور وليد عبد القوي أمين التنظيم والأمناء المساعدين والقيادات التنظيمية للحزب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ.

وقال النائب محمد نشأت العمدة امين الحزب بالمنيا ان الحزب يقوم بتنفيذ تلك الفاعلية كل عام وذلك في إطار الخطة التي ينتهجها الحزب لمساندة الدولة في توفير احتياجات المواطنين وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة وانطلاقاً من الدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن.

معارض أهلا مدارس بالمنيا

معارض أهلا مدارس بالمنيا

معارض أهلا مدارس بالمنيا

معارض أهلا مدارس بالمنيا

معارض أهلا مدارس بالمنيا