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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يستقبل وفداً من ايبارشية سمالوط للتهنئة بالمولد النبوي الشريف

محافظ المنيا مع وفد
محافظ المنيا مع وفد مطرانية سمالوط

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وفدا من ايبارشية سمالوط وطحا الأعمدة للتهنئة بالمولد النبوى الشريف بديوان عام المحافظة.

ضم الوفد القمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط والقمص انجيلوس كامل وعدداً من القساوسة بحضور الدكتور هانى عبد الشهيد نائب مجلس الشيوخ.

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قدم الوفد التهاني لمحافظ المنيا بمناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن ، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه، أعرب المحافظ عن خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة ، التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، مؤكداً على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن ، تلك المشاعر التي تتجسد دوماً في المناسبات وجميع الأوقات مشيراً الى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها الدائم على تحقيق الرخاء والتنمية.

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