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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: ضبط 90 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 90 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

 

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من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن المديرية قامت بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، حيث أسفرت عن ضبط 90 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 84 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 6 مخالفات (بيع بأزيد من السعر-مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

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