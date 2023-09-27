عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 268 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن تحصين 268 ألف من رؤوس الماشية، خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع،  على مدار شهرين متتاليين وذلك منذ انطلاقها في منتصف يوليو الماضي وحتى منتصف سبتمبر الجاري ونفذتها مديرية الطب البيطري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

 

احتفالا باليوم العالمي للسياحة.. المناطق الأثرية تستقبل وفدا متعدد الجنسيات في المنيا

أهالي المنيا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف.. صور

 

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، المديرية قامت بحملات تحصين الماشية للوقاية من مختلف الأمراض من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية لتوفير كافة أوجه الدعم للمربين وأصحاب رؤوس الماشية، موضحا أن المديرية قامت من خلال 477 لجنة بتحصين 268 ألف و360 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين 37148 رأس من الأبقار بلقاح الجلد العقدي،و9177 بلقاح جدري الأغنام حول البؤر، وترقيم وتسجيل 7725 رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إلى جانب عقد (550) ندوة وجولة إرشادية وتسير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تحصين الثروة الحيوانية حملات تحصين الماشية حمى الوادى المتصدع الجلد العقدي الحمى القلاعية مديرية الطب البيطري الادارات البيطريه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

تعليق مثير من جمال الغندور على مطالبته بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

ترشيحاتنا

بعد بابوا غينيا الجديدة.. زلزال عنيف يضرب الأردن

ضباط الشرطة يوزعون الحلوى على الأطفال بالمستشفيات ودور الرعاية بمناسبة المولد النبوى.. صور

قوة دفاع البحرين تعلن استشهاد فرد جديد من قواتها نتيجة الهجوم الحوثي الإرهابي

برلماني: الإستقرار الأمني وحياة كريمة أهم أسباب تأييدنا للرئيس السيسي

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية

باكستان.. إصابة 12 شخصا بالعمى بسبب دواء ملوث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

هذا الثلاثي سبب رحيلي عن الأهلي وهكذا أبلغوني بالقرار| سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

أطول أنف في العالم.. كلبة كندية تثير دهشة كل من يراها| صور

فيديو

غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

أشهر معجزات النبي يوم مولده.. واسمه ونسبه كاملا | فيديو جراف

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ