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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي المنيا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف.. صور

احتفال المنياويه
احتفال المنياويه بالمولد النبوي الشريف

احتفل أهالي المنيا بالمولد النبوى الشريف وقامت الطرق الصوفية بتنظيم مسيرات واحتفالات بجميع المدن والقرى وجابت المسيرات شوارع مدينة المنيا، حتى مسجد سيدى أحمد الفولى، على كورنيش النيل وضمت المسيرات مختلف الطرق الصوفية، ومن مظاهر الاحتفال تواجد الخيل والزى الأبيض لمن فوق الجمال.

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وتفاعل أهالى المنيا مع الاحتفالية بشكل كبير وانضم عدد كبير من الأهالى للمسيرة، وانطلقت الزغاريد وشارك فى تلك الاحتفالية الأطفال والكبار والصغار. 

وحرص المحتفلون على ارتداء الزي الأبيض وسط حاله من السعادة والفرحه وسماع الاغاني الدينيه والتواشيح والابتهالات. 
 

المنياويه يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
المنياويه يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
المنياويه يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
المنياويه يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
المنياويه يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
المنياويه يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
المنياويه يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
المنياويه يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
أهالي المنيا احتفال الأغاني الدينية السعادة والفرح الزي الأبيض الزغاريد الطرق الصوفية

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