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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأحد المقبل دخول الصفوف الأولى من المراحل التعليمية بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024 واتخاذ ما يلزم من التجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب حسب الجدول المقرر لدخولهم المدارس حرصا على سلامتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لبداية عام دراسى جديد.

 

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المنيا.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

من جانبه، أكد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية استعدت لاستقبال مليون ونصف المليون طالب من أبناء المحافظة ، بتوجيه ومتابعة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وحرصه الدائم على تقديم أوجه الدعم المتواصل لجميع عناصر العملية التعليمية.

 

مشيرا إلى أن اليوم الأول للدراسة هذا العام سيكون على النحو التالي : اليوم الأول الموافق الأحد الأول من أكتوبر المقبل سيكون مقتصرا على دخول الصفوف الأولى وهى ( حضانة صغرى Kg1 وكبرى Kg2 و أولى ابتدائي وأولى إعدادي، وأولى ثانوي عام وفنى) على أن يتم استقبال جميع الصفوف الدراسية فى اليوم التالى يوم الإثنين الموافق الثاني من أكتوبر.

 

لافتا إلى أن الإجراء الجديد سوف يساعد فى حسن استقبال الطلاب صغار السن وإزالة رهبة اليوم الأول وتوزيعهم على الفصول بسهولة ويسر .

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