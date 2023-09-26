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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

 

وجاء فى نص التهنئة : "يطيب لي بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا فى ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أبعث لفخامتكم أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام السداد و التوفيق . وإننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام و الإخاء، ونستوحى من سيرته النبوية الشريفة القدوة الحسنة ، وإرساء قيم الحق و العدل و الخير للناس أجمعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طموحات وتطلعات شعب مصر العظيم بفضل رؤيتكم الحكيمة . نسأل الله عز وجل أن يبارك جهودكم العظيمة و يسدد خطاكم فى مسيرتكم بمصرنا العزيزة للتقدم و الرخاء و الأمن و السلام، وفقكم الله عز وجل إنه نعم المولى و نعم النصير " .

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كما بعث المحافظ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء محمد توفيق وزير الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

 

ويتقدم المحافظ، بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة المنيا بصفة خاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي ، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

أسامة القاضي محافظ المنيا الاحتفال بذكرى المولد النبوي الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة المولد النبوي الشريف و تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة

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