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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1989 حالة خلال قافلة علاجية بقرية 7 في المنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

 

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وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية قامت بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري بقرية 7 بمركز المنيا، وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 1989 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 415 حالة جراحة ، 474 حالة أطفال، 280 باطنة، 81 نساء ، 55 تنظيم الأسرة، 90 أسنان، 259 رمد، 206 جلدية، 129 أنف وأذن، بالإضافة الى إجراء 173 تحليلا ً متنوعاً، و11 حالات أشعة سينية و 97 كشف مبكر للضغط والسكر، و 6 حالات خلع أسنان، وتحويل 9 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 149 مترددا لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.

القوافل الطبية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة المناطق الأكثر إحتياجا الوعى الصحى وكيل وزارة الصحة

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