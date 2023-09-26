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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. 6 مكاتب للشهر العقاري لاستخراج توكيلات مرشحي رئاسة الجمهورية

إقبال كبير على مكاتب
إقبال كبير على مكاتب الشهر العقاري

حددت  الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة 6  مكاتب للشهر العقاري بمحافظة المنيا لتأييد المرشحين لخوض انتتخابات رئاسة الجمهورية. 

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ووفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة المنيا 6 مقار، جاءت على النحو التالي:

مدينة بنى مزار: شارع الحاج مراد شلقامى من شارع مستشفى الرمد.
مدينة أبوقرقاص: شارع الشهداء مدينة الفكرية أبوقرقاص.
مدينة ديرمواس: عمارة نفرتيتى الطريق الزراعي مصر أسوان الزراعي .
مدينة المنيا مكتب الضواحي:  5 شارع  هدى شعراوي .
مدينة ملوى: شارع الحرية بندر ملوى.
مدينة مغاغة : شارع الدسوقي .

كما تشهد مكاتب الشهر العقاري بالستة على مستوى المحافظة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لاستخراج توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

حيث اصطف مئات المواطنين أمام مقرات الشهر العقارى الستة بمحافظة المنيا  لعمل التوكيلات.

 

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