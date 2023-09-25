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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا : تسليم 128 رأس ماشية للأولى بالرعاية بقرية ماقوسة

تسليم رؤوس ماشية
تسليم رؤوس ماشية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا وخاصة فى القرى النائية ، وتقديم كافة سبل الدعم المادى والمعنوى لهم فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم، فإن المحافظة تمد يد العون للإسهام فى كافة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التى من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات التى توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الداعمة .

 

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وأشار المحافظ إلى أنه انطلاقا من هذه الرؤية تم تسليم 128رأس ماشية لـ 64 مواطنا و المساهمة في 38 مشروع بقالة لأهالي من قرية ماقوسة بمركز المنيا ، لافتا إلى أن مديرية الطب البيطرى قامت بإجراء عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية ، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها ، بالإضافة إلى صرف ربع طن علف مجاناً ، وذلك في إطار برنامج " فرصة " الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجهات الشريكة ومنها جمعية " سنابل الخير " لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل و كرامة .

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