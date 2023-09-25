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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل جديدة في حادث جنوح فندق عائم بالمجرى الملاحي بنيل المنيا

جنوح فندق عائم بنيل
جنوح فندق عائم بنيل المنيا

لليوم الثاني تواصل الأجهزة التنفيذيه والمسطحات المائية والانقاذ النهري الجهود لإنقاذ فندق عائم بعد جنوحه بنهر النيل بالمنيا أثناء مروره بالمجري الملاحي للنهر عند سيره من القاهرة الي الأقصر إثر اصطدامه بجسم خرساني بالقرب من كوبري النيل العلوي والذي كان على متنه ما يقرب من 100 عامل وفني ولم يكن به نزلاء سواء مصريين أو اجانب وتم إنقاذ جميع الركاب من العمال والفنيين وخروجهم من الفندق العائم قبل تعرضه للغرق.

ومن جانبها أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا قالت فيه بالإشارة إلى تعرض أحد الفنادق العائمة  لحادث تصادم أثناء مروره بالممر الملاحي النهري لمحافظة المنيا وهو في طريقه من مدينة القاهرة إلى مدينة الأقصر.

وقال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن الفندق العائم كان خالي تماماً من أي نزلاء سواء من المصريين أو الأجانب، وأن هذا الحادث وقع دون وجود أية خسائر في الأرواح.

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وأشار محمد عامر أن  الفندق العائم انتهت رخصة التشغيل السياحي الخاصة به منذ مايو 2023  ولم يتم تجديدها حتي تاريخه، ولم يستقبل أي نزلاء من المصريين أو الأجانب حيث تواجد الفندق المذكور بالورشة في حلوان على مدار الأربعة أشهر الماضية لإجراء أعمال التطوير والتجديد والصيانة اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي.

وبعد الانتهاء من جميع أعمال التجديد والصيانة، حصلت إدارة الفندق العائم على تصريح مرور من القاهرة إلى الأقصر من الإدارة العامة للحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهري، للرسو بالأقصر ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، تمهيداً لبدء العمل من أول شهر أكتوبر القادم.

وقد تعرض الفندق لهذا الحادث أثناء مروره أسفل أحد الكباري بمحافظة المنيا وتصادمه به مما أدي إلى حدوث شق بجسم الفندق ودخول المياه من المستوي الأول له، وقام ريس الفندق العائم بتحريك العائمة لرسوها علي البر لعدم تعطل الحركة الملاحية بالمجري الملاحي وقيام أفراد الطاقم بالنزول.

ومازالت التحقيقات مستمرة بالنيابة والجهات المعنية، كما تم التنسيق مع الشركة المالكة للفندق العائم لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كانت الاجهزة الامنيه بالمنيا قد تلقت إخطارا بجنوح فندق عائم بالمجري الملاحي بنهر النيل وعلى الفور تم الدفع بطاقمى إنقاذ وسيارتين حماية مدنية وونش لسحب الفندق من مكانه بالبر الشرقي بحوار المتحف الاتونى ومن المتوقع أن تستغرق عملية الاصلاح والصيانه عدة ايام حتى يتم إعادة تسييرها.

 

جنوح فندق عائم بنيل المنيا
جنوح فندق عائم بنيل المنيا
جنوح فندق عائم بنيل المنيا
جنوح فندق عائم بنيل المنيا
جنوح فندق عائم بنيل المنيا
جنوح فندق عائم بنيل المنيا
جنوح فندق عائم بنيل المنيا
جنوح فندق عائم بنيل المنيا
جنوح فندق عائم بنيل المنيا
جنوح فندق عائم بنيل المنيا
الاجهزة التنفيذية اتخاذ الإجراءات اللازمة الإنقاذ النهرى الفنادق العائمة المجرى الملاحي المتحف الأتوني فندقية والانقاذ نهر النيل ب نهر النيل

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