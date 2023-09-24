صحة المنيا: إجراء 50 ألف و848 تحليلا بمعامل المستشفيات

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا إجراء 50 ألف و 848 تحليلا مختلفا بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية خلال شهر أغسطس الماضى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتوفير خدمة طبية لائقة فى كافة التخصصات ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل بالمديرية أنه تم أخذ 444 تحليل عينة أغذية وتحليل 4309 عينة مياه شرب و28 عينة مياه صرف صحى و 38 عينة مياه غسيل كلوى، و 4 تحاليل فحص مياه معبأة و137 فحص طرود معادن ثقيلة وفحص 87 عينة مياه حمامات سباحة واستخراج 1652 شهادة صحية.

بالإضافة إلى 7344 صورة دم كاملة وإجراء 11604 تحاليل غازات دم وأملاح، 20121 تحليلا كيميائيا، وتحليل 88 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة، 541 تحليل فيروسات ELISA، و 453 فحص ميكروسكوبى و 5 Gene expert و 105 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن، وتحليل 943 عينة للكشف عن الملاريا.