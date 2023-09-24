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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان نتيجة التقدم لبعض كليات جامعة المنيا الأهلية

جامعة المنيا الأهلية
جامعة المنيا الأهلية

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، القائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية نتيجة تنسيق المتقدمين للالتحاق ببعض الكليات باستثناء كلية الطب التي سبق وأن  استوفت العدد المطلوب لها.   

على الطلاب الذين تقدموا من خلال منصة التقدم  الالكترونية وطبقاً للحدود الدنيا المعلن عنها الاستعلام من خلال منصة التقدم (بالرقم القومي) من خلال الرابط:  
‏https://www.minia.edu.eg/mnureg  عن الكلية التي رشحوا لها وطباعة بطاقة الترشيح والتوجه لمقر جامعة المنيا الاهلية بمدينة المنيا الجديدة لإنهاء إجراءات قيدهم  وتشمل تقديم اصول المستندات ودفع القسط الأول من المصروفات وتشمل نصف المصروفات السنوية للكلية المقبولين بها وذلك اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر والاثنين 25 سبتمبر كحد اقصى،  هذا وسيسقط حق الطلاب المرشحين ما لم يتقدموا بإنهاء اجراءات قيدهم بحد أقصى غدا الإثنين.
وتشمل إجراءات القيد ما يلي:
أولاً: دفع المصروفات السنوية المعلنة للكلية أو القسط الأول منها كشرط للقيد 50% من المصروفات المعلنة وذلك من خلال إذن دفع بعد مراجعة الأوراق والسداد بفرع البنك الأهلي بمدينة المنيا الجديدة.

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ثانياً: المستندات المطلوبة:
1. أصل استمارة نجاح الثانوية العامة.
2. أصل شهادة الميلاد.
3.  6 صورة شخصية
4. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.
5. بطاقة الترشيح يتم طباعتها من الموقع عند الاستعلام عن القبول
6. نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد.
7.  دوسيه بلاستيك.

 

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