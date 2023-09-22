برنامج فرصة يسلم ماكينات خياطة لـ 13 مستفيدة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حرصه الدائم على تقديم كافة التيسيرات للمبادرات والبرامج الساعية إلى خلق فرص عمل وخاصة لفئتى الشباب والمرأة ، وتهيئة بيئة تشغيل قادرة على استيعاب طاقات العمل ودمجها في منظومة الإنتاج ، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وأعلن ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا ، قيام برنامج " فرصة " بتسليم 13 ماكينة خياطة حديثة و أقمشة متنوعة و مستلزمات حياكة لـ13 مستفيدة بحضور إيمان صلاح منسق البنك الدولي برنامج فرصة بالمنيا ومي صابر مسئول نقل الأصول لبرنامج فرصة ، وذلك بمقر جمعية سنابل الخير إحدى جمعيات المرحلة الثالثة لبرنامج " فرصة ".

مشيرا إلى أنه تم عمل دورة تدريبية كاملة مجانية لمدة أسبوع على الخياطة و التعامل مع الماكينات لضمان الاستخدام الأمثل من قبل المتدربات من المستفيدات من البرنامج.

يذكر أن برنامج فرصة يعمل على تخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدي تحت شعار من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية والتي تنفذه وزارة التضامن بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات الأكثر احتياجا والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط من برنامج تكافل وكرامة من خلال استهداف الفئات القادرة على العمل لمساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة اقتصاديا وماليا.

