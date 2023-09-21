عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للمدارس.. محافظ المنيا يشدد على الانتهاء من مراجعة أعمال الصيانة والإصلاحات

استعدادات المدارس
استعدادات المدارس بالمنيا

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن استعدادات العام الدراسى الجديد تجرى على قدم و ساق، مشددا على رؤساء المراكز ومديرى الإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية و الجهات المعنية بالمرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات من أعمال إنارة ودورات المياه والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسي ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

عمرها 86 عاما.. تكريم الحاجة يسرية ناجي أقدم معلمة في بندر المنيا

محافظ المنيا يشهد حفل تكريم وكيل وزارة المالية لبلوغه سن المعاش

وأكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، جاهزية 23 مدرسة جديدة للدخول إلى الخدمة العام الدراسى الجديد 2023/2024 وتضم  مدرسة البياضية الاعدادية الثانوية ومدرسة تندة الابتدائية الحديثة ومدرسة الثانوية العسكرية بنين بملوى ومدرسة اليوسف الإعدادية الثانوية ومدرسة عزبة مفتاح تعليم أساسى ومدرسة ابو بريدعة تعليم اساسى ومدرسة طهنا الجبل تعليم أساسى ومدرسة عزبة التل تعليم اساسى ومدرسة مرزوق الغزالى تعليم أساسى ومدرسة الوحدة الابتدائية مدرسة الشرفا تعليم أساسى ومدرسة مشيط تعليم أساسى ومدرسة صفط الشرقية تعليم أساسى ومدرسة عبد الجابر على الإعدادية  بالمنيا ومدرسة الشيخ فضل وعبد اللطيف حسين عبد العال تعليم أساسى والشيخ فضل الثانوية ببنى مزار ومدرسة السلام الاعدادية ومدرسة اطسا تعليم اساسى الجديدة بسمالوط ومدرسة حلوة الثانوية بمطاى ومدرسة المرحوم جمال عبد المجيد موسى تعليم اساسى بالعدوة ومدرسة حسين الشافعى تعليم أساسى ومدرسة العباسية تعليم اساسى بمغاغة، ليصل بذلك إجمالي المدارس على مستوى مراكز وقرى المحافظة 3251 مدرسة لاستقبال ما يقرب من مليون و 499 ألف طالب .

أسامة القاضي محافظ المنيا استعدادات العام الدراسي الجديد اعمال الصيانة الإدارات التعليمية العام الدراسي الجدي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا هيئة الأبنية التعليمية مديرى الإدارات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

موضوعات متعلقة

عمرها 86 عاما.. تكريم الحاجة يسرية ناجي أقدم معلمة في بندر المنيا

ترشيحاتنا

الجيش الأوكراني يعلن استهداف قاعدة جوية روسية في القرم

بولندا تتخلى عن أوكرانيا.. وارسو: نسلم كييف الأسلحة المتفق عليها مسبقا

سعر أغلى سيارات BMW في مصر

نصائح أمين الإفتاء للمواظبة على الأذكار يوميا.. اتبعها تكن في معية الله

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

بعد وفاة أب لطفلين.. دعوى قضائية ضد جوجل بسبب خرائطها في أمريكا

أثارت ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد صور حفل زفاف طفلة مسلسل «الكبير أوي»

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ