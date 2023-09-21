استعدادا للمدارس.. محافظ المنيا يشدد على الانتهاء من مراجعة أعمال الصيانة والإصلاحات

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن استعدادات العام الدراسى الجديد تجرى على قدم و ساق، مشددا على رؤساء المراكز ومديرى الإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية و الجهات المعنية بالمرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات من أعمال إنارة ودورات المياه والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسي ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، جاهزية 23 مدرسة جديدة للدخول إلى الخدمة العام الدراسى الجديد 2023/2024 وتضم مدرسة البياضية الاعدادية الثانوية ومدرسة تندة الابتدائية الحديثة ومدرسة الثانوية العسكرية بنين بملوى ومدرسة اليوسف الإعدادية الثانوية ومدرسة عزبة مفتاح تعليم أساسى ومدرسة ابو بريدعة تعليم اساسى ومدرسة طهنا الجبل تعليم أساسى ومدرسة عزبة التل تعليم اساسى ومدرسة مرزوق الغزالى تعليم أساسى ومدرسة الوحدة الابتدائية مدرسة الشرفا تعليم أساسى ومدرسة مشيط تعليم أساسى ومدرسة صفط الشرقية تعليم أساسى ومدرسة عبد الجابر على الإعدادية بالمنيا ومدرسة الشيخ فضل وعبد اللطيف حسين عبد العال تعليم أساسى والشيخ فضل الثانوية ببنى مزار ومدرسة السلام الاعدادية ومدرسة اطسا تعليم اساسى الجديدة بسمالوط ومدرسة حلوة الثانوية بمطاى ومدرسة المرحوم جمال عبد المجيد موسى تعليم اساسى بالعدوة ومدرسة حسين الشافعى تعليم أساسى ومدرسة العباسية تعليم اساسى بمغاغة، ليصل بذلك إجمالي المدارس على مستوى مراكز وقرى المحافظة 3251 مدرسة لاستقبال ما يقرب من مليون و 499 ألف طالب .