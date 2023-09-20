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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يشهد حفل تكريم وكيل وزارة المالية لبلوغه سن المعاش

محافظ المنيا يكرم
محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة المالية

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حفل تكريم نصر طايع وكيل وزارة المالية بالمنيا، لبلوغه سن المعاش وذلك تقديراً لما بذله من جهد خلال فترة عمله بالمحافظة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، شريف عبد المعبود ممثل وزارة المالية، المقدم محمد كريم مكتب المستشار العسكري، ومندوبي وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعدد من الجهات المعنية.

 

أكد المحافظ أن التكريم واجب تجاه كل من يعمل بجد و إخلاص، في كافة المديريات ومواقع العمل ، لأننا نعمل كأسرة واحدة بروح الفريق نضع نصب أعيننا خدمة الوطن و المواطن، وحرص المحافظ، على إهدائه درع المحافظة تقديرا وتكريما لما قدمه طوال مسيرته الوظيفية.

 

من جانبه، قدم نصر طايع، الشكر للحضور لما استشعره من حب وحفاوة لتكريمه وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، موجها الشكر لمحافظ المنيا على الدعم للمديرية المالية ، كما وجه الشكر لكل أبناء المديرية وقيادات المالية على دعمهم المتواصل.

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