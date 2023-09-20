عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 140 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية في المنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية للوقوف على الحالة العامة بالمراكز والقرى، ورصد جميع حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات فى مهدها والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

 

المنيا.. ضبط 66 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

وفود ألمانية وإنجليزية تزور آثار تل العمارنة وبني حسن وتونا الجبل في المنيا.. صور

 

وتمكنت الوحدات المحلية فى “بنى مزار - مطاي - سمالوط” من إزالة 101 حالة تعد، منها 75 حالة تعد على الأرض الزراعية ببنى مزار، حيث شملت الحملات قرى “الحسينية ـ بنى على ـ شلقام ـ أبوجرج - صندفا”، والأحياء الرئيسية بالمدينة، و22 حالة تعد على الأرض الزراعية وبناء بدون ترخيص بقطاع “منبال - أبوعزيز - بردنوها - حى غرب” بمركز مطاي، و4 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بحي شمال وجنوب مدينة سمالوط، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

كما أزالت الوحدات المحلية بمراكز “مغاغة - المنيا - العدوة - أبوقرقاص- ديرمواس” 39 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية وأراضي استصلاح زراعي، منها 15 حالة تعد فى مغاغة بقريتي “ابا - طنبدي”، إلى جانب إزالة 6 حالات تعد على أرض زراعية بمركز العدوة، و 14 حالة بقرى “بنى أحمد الغربية - دمشير ـ طوخ الخيل ـ تله - بنى محمد سلطان” وحى غرب مدينة المنيا، وحالتا تعد بقريتى “أبوقرقاص البلد - بنى موسى” بمركز أبوقرقاص، وحالتا تعد بقرية بني حرام بمركز ديرمواس. 

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة البناء المخالف التعامل الفوري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية البناء بدون ترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

“المركزي” يحدد سعر الفائدة| تعرف على أفضل الشهادات الثلاثية في البنوك قبل اجتماع غدا

ترشيحاتنا

روسيا: القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني في يوم واحد

الإفتاء تحسم الجدل.. حكم الصيام في ذكرى مولد النبي

الوزراء يعتمد توصيات اللجنة الهندسية بشأن الإسناد بالأمر المباشر لـ65 شركة

الحكومة توافق على تشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة

الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي

الإمام الأكبر: الأزهر لن ينسى التَّاريخ القاسي الذي مرَّت به البوسنة والهرسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظام غذائي يحميك من الإصابة بأمراض القلب التاجية.. تعرف عليه

سحبت 7 أشخاص للبحر.. لحظات اقتحام أمواج عاتية مطعما بجنوب أفريقيا| شاهد

السبعيني هو الحل| موعد انخفاض سعر البصل.. هينزل 20 جنيها في الكيلو

شاهد..ولادة طفلة بـ26 إصبعا تثير سعادة أهلها في الهند..صور

فيديو

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

أسعار الذهب الآن في مصر.. شاهد

عاجل| تفاصيل زلزال مرسى مطروح .. هل تحققت توقعات العالم الهولندي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ