وفود ألمانية وإنجليزية تزور آثار تل العمارنة وبني حسن وتونا الجبل في المنيا.. صور

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استقبال وفودا سياحية من دولتي إنجلترا وألمانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث تزور الوفود مناطق آثار تل العمارنة وبني حسن وتونا الجبل للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وجه المحافظ ، إدارة السياحة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الأجواء اللازمة للاستمتاع بالمعالم الأثرية والسياحية المختلفة التي تضمها أرض عروس الصعيد من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة و الأقصر، مؤكداً أن القطاع السياحى والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن منطقة تل العمارنة على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس وتضم مجموعة من أقدم الآثار التى ترصد مراحل عبادة التوحيد التي دعا إليها الملك امنحوتب الرابع "اخناتون " حيث اتخذها عاصمة للدولة حينذاك، كما تقع منطقة بنى حسن جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم وتضم عددا من المقابر الأثرية من عصر الدولتين القديمة والوسطى، وعلى بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا تقع منطقة تونا الجبل حيث يوجد بها المدينة الجنائزية لمنطقة هيروموبليس وهي عاصمة الإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا.