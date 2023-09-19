أسر ضحايا المنيا بإعصار ليبيا: نشكر الرئيس وأجهزة الدولة لسرعة استخراج مستندات المتوفين

قدم أهالي ضحايا إعصار دانيال بمدينة درنة الليبيه بقرية المشارقه بسمالوط شمال المنيا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة المصرية بكل أجهزتها وفي مقدمتها القوات المسلحة للوقوف بجانبهم في مصابهم الجلل وتيسير إجراءات استخراج كافة المستندات الخاصة أبنائهم وتخفيف آثار الواقعة.

وأشار أهالي المشارقه أن عدد آخر من أبناء القرية وصل أمس إلى مسقط رأسهم " المشارقه" ومنهم من يعاني من إصابات متنوعة ومنهم من أصيب بحالة نفسية جراء ما راه من أحداث كارثية بمدينة درنة الليبية.

واقام أهالي القرية سرادق عزاء جماعي على الضحايا المفقودين من أبناء القريه لتلقي واجب العزاء بعد ان عم الحزن جميع الارجاء فجميع الضحايا شباب وذهبوا الي درنة الليبيه بحثا عن العمل ومن أجل مساعدة أسرهم على نفقات الحياة أو من أجل الزواج وتكوين أسرة وتحسين المستوى المادي لاسرهم



كما أدى أهالي قرية اسمو العروس بديرمواس صلاة الغائب على ضحيتين من أهالي القريه هما احمد نجاح عبد السلام وأحمد محمد احمد اللذان لقيا مصرعهما جراء إعصار دانيال الذي أودي بحياة آلاف المواطنين في مدينة درنة بليبيا من المسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الأهالي بعد أن تم دفنهما في الأراضي الليبيه.



وأكد أهالي قرية اسمو العروس أن الضحيتين سافرا الي دولة ليبيا من أجل البحث عن الرزق ويتمتعان بحسن الخلق والطيبه.

مؤكدين أن نبأ وفاتهما جراء الإعصار وصل إليهم قبل ساعات قليلة مشيراً بأنه تم دفن الجثتين في الأراضي الليبيه ولم يصلا الي القريه.

ومن جانبه نعى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الضحايا من أبناء المحافظة الذين استشهدوا جراء الإعصار أثناء عملهم بدولة ليبيا الشقيقة سائلاً الله عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن والشهداء من أبناء المنيا بواسع الرحمات وأن يسكنهم الفردوس الأعلى ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأناب محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء قريتى المشارقة التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى غنى وقرية جبل الطير البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى خالد

وأشاد المحافظ بدور القيادة السياسية وجهود القوات المسلحة بتقديم كافة سبل الإنقاذ والإغاثة الإنسانية موجها مسئولى الجهات المعنية بالمحافظة لتقديم الدعم والمساعدة لأسر الشهداء والوقوف إلى جانبهم فى مصابهم الجلل.



وفي سياق متصل تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم

وقدم الرئيس الشكر لأجهزة الدولة ولاسيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمه.

ووجه الرئيس القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية وفي إطار ذلك وصلت حاملة المروحيات المصرية الميسترال إلي دولة ليبيا للعمل كمستشفي ميداني لدعم متضرري الإعصار ضمن جهود دعم إغاثة المنكوبين من ضحايا الفيضانات.

عزاء جماعي لضحايا المشارقه

عزاء جماعي لضحايا المشارقه

عزاء جماعي لضحايا المشارقه