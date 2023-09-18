محافظة المنيا: تقديم جميع التسهيلات لأصحاب المحال التجارية لتقنين أوضاعهم

أعلنت محافظة المنيا، عن تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المحلات التجارية لتشجيعهم على التقدم بطلبات الحصول على التراخيص وتقنين أوضاعهم، بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان للمرور على المحلات وتقديم التوعية اللازمة بأهمية ترخيص المحلات وبالتيسيرات المقدمة من خلال السيارات المتنقلة للمراكز التكنولوجية وتشجيع أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج رخص التشغيل وكذلك رخص الإعلانات .



وذكرت المحافظة في بيان صادر اليوم /الاثنين / أن عماد حسن رئيس مركز بنى مزار تابع عمل السيارة المتنقلة الخاصة بإصدار تراخيص المحال التجارية وإعلانات الطرق ولوحات المحال العامة وتقنين الأوضاع ، مشيراً إلى أن سيارة المركز التكنولوجي جارى توزيعها على قطاعات وأحياء المدينة المختلفة تسهيلاً على أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، مناشداً أصحاب المحلات بسرعة تقنين أوضاعهم تحقيقاً للصالح العام.



وأضاف البيان ان الوحدة المحلية لمركز مغاغة نفذت حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية ، وأسفرت الحملة عن إزالة 14 إعلانا مخالفا بالشوارع وتحرير محاضر للمخالفين .



ومن جهة أخرى و جه محافظ المنيا أسامة القاضي، المسئولين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وأجهزة المرافق بمتابعة مشروعات الشباب والرياضة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين تنفيذاً للمبادرات ‏الرئاسية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات، خاصة تطوير مراكز الشباب التي ‏تساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع .



وذكرت المحافظة في بيان أن مدير عام مديرية الشباب والرياضة مندى عكاشة ، عرض جهود المديرية في تنظيم سلسلة من الفعاليات خلال شهر أغسطس الماضى لدعم الأنشطة الرياضية والترفيهية لفئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة وتنمية مهاراتهم ، والذي افاد خلاله أن إدارتي الشباب والبرلمان والتعليم المدني بالمديرية نفذت ندوات وورش تدريبية متنوعة جاءت موضوعاتها حول تعزيز المواطنة والمشاركة السياسية وتجديد الولاء والانتماء ، واسباب التنمر وكيفية مواجهته والإدمان إلى جانب عقد دورات تدريبية حول تأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكدا مشاركة إدارة تنمية النشء في البرنامج الرئيسي لتنمية الوعى الثقافي العلمي وتقديم الأنشطة ضمن مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار "قيمنا من تراثنا " بمراكز شباب قريتي تلة والبرجاية بمركز المنيا .

وفي سياق منفصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا ، عن فتح باب التقدم لطلاب الشهادة الاعدادية للالتحاق بمدرستى العنانى ونهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، اعتبارا من غد الثلاثاء ، لقبول الطلاب المهتمين بالمدارس التكنولوجية التطبيقية الجديدة .



قال حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان إنه سيعقد غداً بمقر مدرسة العنانى للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة ابوقرقاص التعليمية فى تمام الساعة العاشرة صباحاً لقاء تعريفي بمميزات الدراسة بكل من ، مدرسة العناني للتكنولوجيا التطبيقية - ابو قرقاص ، ومدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية - ملوي .



وأضاف أنه على من يرغب الالتحاق بإحدى المدرستين التقدم ورقيا بمدرسة العناني في اليوم ذاته بمقر المدرسة ومقابلة فريق العمل ..وللتسجيل لحضور المقابلات الشخصية الأسبوع القادم وملء نموذج التقديم للمدرستين .