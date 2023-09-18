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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بمتابعة مشروعات الشباب والرياضة ضمن مبادرة حياة كريمة

ندوات توعوية
ندوات توعوية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مشروعات الشباب و الرياضة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين تنفيذاً للمبادرات ‏الرئاسية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات، خاصة تطوير مراكز الشباب التي ‏تساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع‎.‎

 

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واستعرض مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، في تقريره الشهرى جهود المديرية في تنظيم سلسلة من الفعاليات خلال شهر أغسطس الماضى لدعم الأنشطة الرياضية والترفيهية لفئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة وتنمية مهاراتهم ، حيث نفذت إدارتي الشباب والبرلمان والتعليم المدني بالمديرية ندوات وورش تدريبية متنوعة جاءت موضوعاتها حول ( تعزيز المواطنة والمشاركة السياسية ــ تجديد الولاء والانتماء ـــ التنمر أسبابه وكيفية مواجهته ــ الإدمان )، إلى جانب عقد دورات تدريبية حول تأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكدا مشاركة إدارة تنمية النشء في البرنامج الرئيسي لتنمية الوعى الثقافي العلمي وتقديم الأنشطة ضمن مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار "قيمنا من تراثنا " بمراكز شباب قريتي (تلة -برجاية) .

الشباب و الرياضة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تطوير قرى الريف المصري تطوير مراكز الشباب تنمية الوعى الثقافى دورات تدريبية مديرية الشباب والرياضة ندوات وورش

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