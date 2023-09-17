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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لنظافة وتسوية وتمهيد الطرق بمدن وقرى المنيا

حملات نظافة وتمهيد
حملات نظافة وتمهيد الطرق

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا جهودها في تكثيف حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بالشوارع والأحياء الرئيسية فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة، وتسوية وتمهيد الطرق أمام المارة من المواطنين وقائدى المركبات، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة.

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وتابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، تركيب عدد من المطبات الصناعية على طريق مصر أسوان الزراعي أمام قري التوفيقية، والشعراوية، بالاشتراك مع الهيئة العامة للطرق بالمنيا، بحضور المهندس أحمد حسن مدير مدير الطرق، لافتاً إلى أن تنفيذ وتركيب المطبات الصناعية مطابق للمواصفات القياسية، وذلك في إطار تيسير الحركة المرورية للسيارات، وحرصًا على سلامة المواطنين وللحد من الحوادث المرورية، كما تفقد رئيس المركز شارع الشريف وتفرعاته تمهيدا لرصفه ورفع كفاءته ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2023 /2024 بالتنسيق مع هندسة الطرق و الكبارى وذلك للتيسير على المواطنين .

وأكد تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص، قيام الوحدة المحلية بأعمال النظافة وتمهيد الطرق بقرية إتليدم، إلى جانب  تنفيذ حملة استهدفت صيانة الأعمدة وتركيب الكشافات بقرية بني موسي، والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالمركز للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تابع أحمد خلف رئيس مركز العدوة، أعمال النظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق بقري كفر عبد الخالق- بنى عامر، وعطف حيدر حيث تم رفع الأتربة والناتج اليومي للمخلفات من على جانب الطريق لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسعته للمارة والسيارات.

وفي مركز مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز، إن أعمال الصيانة الدورية مستمرة لأعمدة الانارة العامة بالطرق الرئيسية بالمركز والقري، حيث تم صيانة أعمدة الإنارة على طريق قرية أولاد الشيخ علي التابعة لمجلس قروي بردنوها، وإصلاح العطل الموجود بالخط وصيانة كشافات الإنارة بالطريق، كما تم تمهيد وتسوية طريق ٢٤٢ امتداد شارع الثورة في زمام حي غرب المدينة من بداية النافورة وحتى الطريق الدائري باستخدام جليدر الوحدة المحلية ومعداتها .

وأشار اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى إلى مواصلة الوحدة المحلية لمجلس قروى نواى ودروة وابشادات حملاتها لتمهيد الشوارع حيث شملت طريق قرية نواى و دروة و الشيخ شبيكة وتم رفع المخلفات بنطاق الوحدات المحلية و نقلها إلى الظهير الصحراوى .

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