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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خدمات بيطرية لـ 1492 رأس ماشية خلال قافلة مجانية ببني مهدي بالمنيا

قافلة بيطرية بالمنيا
قافلة بيطرية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود القافلة البيطرية المجانية التى نفذتها مديرية الطب البيطرى بقرية بنى مهدى التابعة لمجلس قروى بنى محمد سلطان بمركز المنيا وذلك ضمن سلسلة من القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا إن المديرية قدمت خدماتها البيطرية لـ 1492 رأس ماشية شملت علاج جماعي وعلاج باطني وتجريع ضد الطفيليات الداخلية وفحص باستخدام جهاز السونار.

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بالإضافة إلي التوعية للمواطنين، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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