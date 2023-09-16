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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحقيق الانضباط .. حملات مكثفة لرفع الاشغالات بالمنيا

حملات لإزالة الإشغالات
حملات لإزالة الإشغالات بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الاشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بتحرير 25 محضراً متنوعا خلال حملة بحي شمال المدينة حيث تم رفع التعديات والاشغالات من شارعي (عامر- العهد الجديد) وذلك تيسيرا لحركة السير أمام المواطنين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، من تحرير 117 محضراً خلال حملات مكبرة لرفع الاشغالات التي تعيق الحركة بمحيط شوارع (الجمهورية - بورسعيد – الشوانى)، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر إشغال و106 إزالة إدارية، وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز المنيا، تم تحرير 10 محاضر إشغال طريق خلال حملة لرفع الاشغالات بنطاق حي وسط في شوارع (الحسيني - الحرية - الجيش) وتم رفع جميع الاشغالات من الطريق العام وتم التنبيه على جميع أصحاب المحلات بالالتزام بالحيز القانوني للمحلات، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة مكثفة لرفع الإشغالات بمدينة مطاي وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الاشغالات وتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية للمدينة.

وفى مغاغة، شنت الوحدة المحلية حملة إشغالات تم خلالها تحرير 30 محضرا متنوعا، و إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية على عدم وضع اي إشغال بالشارع وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين.

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