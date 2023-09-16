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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعصار دانيال.. المشارقة بالمنيا تحزن بعد قطع التواصل مع 16 شاب في ليبيا

عزاء جماعي لضحايا
عزاء جماعي لضحايا المشارقه في ليبيا

قدم " صدى البلد" بثا مباشرا من قرية المشارقة بسمالوط شمال المنيا بعد تشييع جثامين 3 من أبنائها وفقدان 18 آخرين في أحداث إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة بدولة ليبيا الشقيقة.

 

واقام أهالي القرية سرادق عزاء جماعي على الضحايا والمفقودين لتلقي واجب العزاء مؤكدين ان الحزن يعم أرجاء القريه فجميع الضحايا شباب وذهبوا الي درنة الليبيه بحثا عن العمل ومن أجل مساعدة أسرهم على نفقات الحياة أو من أجل الزواج وتكوين أسرة وتحسين المستوى المادي لاسرهم.

وطالب أهالي الضحايا بسرعة استخراج شهادات الوفاة الخاصة بهم وتيسر إجراءات الأوراق كما طالب أهالي المفقودين بمعرفة مصير أبنائهم.

وأدى أهالي قرية اسمو العروس بديرمواس صلاة الغائب على ضحيتين من أهالي القرية هما احمد نجاح عبد السلام وأحمد محمد احمد اللذان لقيا مصرعهما جراء إعصار دانيال الذي أودي بحياة آلاف المواطنين في مدينة درنة بليبيا فى المسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الأهالي بعد أن تم دفنهما في الأراضي الليبية.


وأكد أهالي قرية اسمو العروس أن الضحيتين سافرا الي دولة ليبيا من أجل البحث عن الرزق ويتمتعان بحسن الخلق والطيبة.

وقالوا أن نبأ وفاتهما جراء الإعصار  وصل إليهم قبل ساعات قليلة مشيرين بأنه تم دفن الجثتين في الأراضي الليبية ولم يصلا الي القرية.

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ومن جانبه نعى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الضحايا من أبناء المحافظة الذين استشهدوا جراء الإعصار أثناء عملهم بدولة ليبيا الشقيقة سائلاً الله عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن والشهداء من أبناء المنيا بواسع الرحمات وأن يسكنهم الفردوس الأعلى ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأناب محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء قريتى المشارقة التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى غنى وقرية جبل الطير البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى خالد

وأشاد المحافظ بدور القيادة السياسية وجهود القوات المسلحة بتقديم كافة سبل الإنقاذ والإغاثة الإنسانية موجها مسئولى الجهات المعنية بالمحافظة لتقديم الدعم والمساعدة لأسر الشهداء والوقوف إلى جانبهم فى مصابهم الجلل.


وفي سياق متصل تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم

وقدم الرئيس الشكر لأجهزة الدولة ولاسيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمه.

ووجه الرئيس القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية كما وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.

يشار إلى ان السلطات الليبية منعت المدنيين من دخول مدينة " درنة" التي اجتاحتها الفيضانات و"إعصار دانيال" حتى تتمكن الفرق من البحث بين الطين والمباني المدمرة عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع العدد المعروف إلى 11300 قتيل.

شاهد لينك البث المباشر :

https://fb.watch/n4bKuMIxer/

 

عزاء جماعي لضحايا المشارقه في ليبيا
عزاء جماعي لضحايا المشارقه في ليبيا
عزاء جماعي لضحايا المشارقه في ليبيا
عزاء جماعي لضحايا المشارقه في ليبيا
عزاء جماعي لضحايا المشارقه في ليبيا
عزاء جماعي لضحايا المشارقه في ليبيا
عزاء جماعي لضحايا المشارقه في ليبيا
عزاء جماعي لضحايا المشارقه في ليبيا
عزاء جماعي لضحايا المشارقه في ليبيا
عزاء جماعي لضحايا المشارقه في ليبيا
إعصار دانيال جهود القوات المسلحة دولة ليبيا الشقيقة شهداء الوطن سمالوط المنيا

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