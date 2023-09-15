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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب في محل عطارة بمدينة المنيا

إخماد حريق بمحل عطارة
إخماد حريق بمحل عطارة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من إخماد حريق فى محل عطارة بحي ابو هلال جنوب مدينة المنيا ولا توجد خسائر في الأرواح وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمحل عطارة بمنطقة ابو هلال جنوب مدينة المنيا .

 انتقل رجال الشرطة وسيارات الاطفاء والدفاع المدني وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر في الأرواح.

أفادت التحريات الاولية أن الحريق التهم محل العطارة بالكامل وتمت السيطرة عليه لمنع امتداده الي المحلات المجاورة والادوار العلوية ورجحت التحريات أن يكون بسبب ماس كهربائي ولم يسفر عن خسائر بشرية  وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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