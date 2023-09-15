محافظ المنيا ينعى شهداء إعصار ليبيا ويعزي أهالي المشارقة وجبل الطير

نعى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الضحايا من أبناء المحافظة الذين استشهدوا جراء إعصار دانيال أثناء عملهم بدولة ليبيا الشقيقة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن والشهداء من أبناء المنيا بواسع الرحمات وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، و يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأناب محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر شهداء قريتى المشارقة التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى غنى وقرية جبل الطير البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى خالد.

وأشاد المحافظ بدور القيادة السياسية وجهود القوات المسلحة بتقديم كافة سبل الإنقاذ والإغاثة الإنسانية موجها مسئولى الجهات المعنية بالمحافظة لتقديم الدعم والمساعدة لأسر الشهداء والوقوف إلى جانبهم فى مصابهم الجلل.

