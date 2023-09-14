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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يجتمع بالنواب لمناقشة طلبات المواطنين

محافظ المنيا وعدد
محافظ المنيا وعدد من النواب

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددا من أعضاء مجلس النواب، ضمن اللقاءات الدورية، وذلك فى إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة الحالة العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة .

 

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جاء ذلك بحضور النائب مجدى ملك، والنائب مصطفى خالد فتح الباب، أعضاء مجلس النواب ،حيث بحث المحافظ عددا من طلبات ومشكلات المواطنين بدوائر النواب، ووجه بدراستها وتقديم الحلول اللازمة لها. 

 

كما حرص المحافظ، على طمأنة أعضاء مجلس النواب على توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق، مؤكدا على فتح معرض" أهلا مدارس" بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية .

ووجه النواب، الشكر لمحافظ المنيا ، وكافة الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات التي تعيق مسار التنمية ، لضمان حياة كريمة للمواطنين .

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