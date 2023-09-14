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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

توزيع لحوم صكوك الأضاحي
توزيع لحوم صكوك الأضاحي

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد بتوزيع ٢ طن لحوم من صكوك وزارة الأوقاف و20 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ( تكافل و كرامة ) بمراكز المحافظة التسعة. 

ويأتي ذلك وفقا للجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من فضيلة الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف و ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، ويأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف .

 

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وبدأت مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم اللحوم والمساعدات الغذائية للوحدات المحلية حسب حصة كل مركز من المراكز التسعة وفقا لكشوف المستحقين بقاعدة البيانات المسجلة بالمديرية، للتأكد من وصول اللحوم إلى مستحقيها تحت إشراف الوحدات المحلية و إدارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي بكل مركز، عقب عمليات حصر الأسماء وفق دراسات الحالات المستحقة من قبل اللجنة التى يرأسها نائب المحافظ وعضوية وكيلى وزارة الأوقاف والتضامن واللجان الفرعية التابعة لها بالوحدة المحلية على مستوى المحافظة لضمان والتراحم والمواد الغذائية إلى مستحقيها .

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