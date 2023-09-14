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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 63 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بالمنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

 

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من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار- مطاي - ملوي)، من إزالة 48 حالة تعد منها 29 حالة تعد في بني مزار بقري (شلقام - صندفا - بني على - أبو جرج) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و9 حالات تعد بقطاع منبال وأبو عزيز وحي غرب المدينة بمركز مطاي، وفى مركز ملوي تم إزالة 10 حالات تعد على الطريق الصحراوي الشرقي بقرية دير البرشا وحي غرب المدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مراكز (سمالوط -المنيا - العدوة - ديرمواس)، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 15 حالة تعد بالبناء المخالف منها 8 حالات بقريتى (شوشه -العزيمة) وحي شرق وجنوب المدينة بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرية صفط الخمار، وإزالة حالتي تعد خارج الحيز العمراني على الأرض الزراعية بالعدوة، وإزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرية دلجا بمركز ديرمواس.

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