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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا: استخراج بطاقة الرقم القومي من الحرم الجامعي بالتنسيق مع الأحوال المدنية

جامعة المنيا
جامعة المنيا

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار حرص الجامعة على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لمنتسبيها وأبنائها الطلاب وبتعاون من مصلحة الاحوال، أعلنت الجامعة عن تدشين خدمة استخراج الرقم القومي من مكتب السجل المدني بالحرم الجامعي بالتعاون مع وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب،وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً يتم توفير هذه الخدمة بالدور الأرضي بالمكتبة المركزية.

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يأتي ذلك في إطار مساهمة الدولة في دعم الجهود لتحقيق خطط التحول الرقمي، واستمراراً لما تشهده مصر من تطوير للخدمات والتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بخدمات الحكومة الإلكترونية.

وثمن د. فرحات حرص كافة أجهزة الدولة على تعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية وتنوعها، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية على هذا التعاون المثمر ومجهوداتها للتسهيل على أبناء الجامعة ومنتسبيها عبر فتح قنوات متعددة لخدمة المواطنين.

وأكد رئيس الجامعة أن تواجد مكتب للسجل المدني بمقر الجامعة يساهم في توفير عامل الوقت والجهد، والكثير من الإجراءات لمنسوبي الجامعة.

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