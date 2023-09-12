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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: رضا المواطن هدفنا

جائزة التميز الحكومي
جائزة التميز الحكومي

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمسئولي البرنامج التدريبى لتأهيل مقيمي "جائزة التميز الداخلي للوحدات المحلية"، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار نشر ثقافة الجودة والتنافسية بين الوحدات المحلية على مستوى الجهاز الإداري للدولة ، مؤكدا دعمه الكامل لفريق عمل لجنة التحكيم من مقيمي الأداء الحكومى، لافتا إلى ضرورة استمرار تقييم أداء الوحدات المحلية طوال العام من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة ورفع معدلات رضا المواطن بوصفه هدفا أسمى للعاملين بكافة القطاعات الخدمية .

 

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ورئيس لجنة إدارة الجائزة الداخلية للمحافظة، ومشاركة كل من الدكتور عبد الحكيم رضوان استشاري التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، واللواء عبد السلام عبد السميع استشارى التدريب والجودة وأعضاء لجنة التحكيم من مقيمى جائزة التميز الداخلي بمحافظة المنيا.

من جانبه، استعرض الدكتور عبد الحكيم رضوان أهداف جائزة التميز الحكومى حيث تسعى لإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، فيما أشار اللواء عبد السلام عبد السميع إلى أن عملية التقييم تأتى اتساقا مع عمليتى التحسين والتطوير للأداء الحكومى وتشمل زيارات ميدانية لعدد من قرى المحافظة لتقييم أدائها ، تمهيدا للإعلان عن الفائز من الوحدات القروية المرشحة للحصول على جائزة التميز .

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جائزة مصر للتميز الحكومي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 خطة التنمية المستدامة ثقافة الجودة الاداء الحكومي الخدمات المقدمة

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