قافلة بيطرية مجانية بقرية بنى مهدى في المنيا

تنظم مديرية الطب البيطرى بالمنيا قافلة طبية بيطرية شاملة مجانية اليوم الأربعاء بقرية بني مهدي التابعة لمجلس قروى بني محمد سلطان والعزب التابعة والمجاورة بمركز المنيا.

وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال القوافل البيطرية المجانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية بالقرى الأكثر احتياجا .

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن القوافل البيطرية المجانية الشاملة التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار مبادرة حياة كريمة لتجوب القرى الأكثر إحتياجا حيث تهدف إلى زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى حفاظا على الثروة الحيوانية من خلال رش وتجريع الماشية للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية وفحص تناسلي باطني وتحصين وعلاج مجاني وإجراء العمليات الجراحية وعقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين .