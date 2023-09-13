عاجل
صحف القاهرة تبرز توجيه السيسي بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في ليبيا والمغرب وزيرة التخطيط تلتقي مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط صحف السعودية: 5300 قتيل و20 ألف نازح في درنة جراء السيول.. وبوتين يستقبل كيم.. وعزل بايدن بـ«نشر ثقافة الفساد».. وولي العهد يستعرض مع سلطان عمان العلاقات الأخوية الرقابة المالية توافق على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول «هيئة الدواء» تشارك في الاجتماع التوجيهي لبرنامج تعزيز مأمونية المنتجات الطبية بإفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 52 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، ضبط 52 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ المنيا يفتتح "أهلا مدارس" ويعلن إقامة معارض بالمراكز

عاطل ينهى حياة مزارع بسبب خلافات الجيرة في المنيا

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

واستعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 52 مخالفة منها 45 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 7 مخالفات (شهادة صحية- بيع أزيد من الأسعار المقررة – عدم الإعلان عن الأسعار – تجار تموينيين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

احتياجات المواطنين أسامة القاضي محافظ المنيا الأسواق والمخابز بسبب خلافات الجيرة توجيه توافر السلع الغذائية مجلس الوزراء ب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

“دانيال” يعصف بشباب “الشريف”| دموع في بيوت بني سويف بعد فقدان 74 في ليبيا.. تفاصيل مأساوية

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يفتتح "أهلا مدارس" ويعلن إقامة معارض بالمراكز

ترشيحاتنا

مجمع اللغة العربية يدرج كلمة "تِرِنْد" لمعجم الألفاظ والمعاني

يبدأ من 25 ألف جنيه| تفاصيل هواتف iPhone 15.. جوانب تيتانيوم ووداعا مشكلة الشاحن

الـ يونيسف تحذر: 333 مليون طفل في العالم يعانون الفقر المدقع

شخص متميز بلا شك يجب الاعتراف بهذا.. بوتين يثني على إيلون ماسك

تراجع أسعار الذهب.. واستقرار الدولار اليوم.. وسقوط أمطار بهذه المناطق|أخبار تهمك

مصر تكتسح تونس 3-0 وتتأهل لنهائي فرق السيدات ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

مفأجاة.. حفل زفاف ينقذ سكان قرية كاملة من كارثة زلزال المغرب

علشان متترميش.. أخطاء احذر ارتكابها عند حفظ حلاوة المولد في المنزل

فيديو

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ