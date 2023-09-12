عاطل ينهى حياة مزارع بسبب خلافات الجيرة في المنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة (مزارع- مقيم بدائرة المركز) بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز وبها جروح طعنية بأماكن متفرقة بالجسم.

وأسفرت الجهود عن اكتشاف مرتكب الواقعة وهو (عاطل- مقيم بذات الدائرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته الأداة المستخدمة (سلاح أبيض "سكين") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية وتطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.