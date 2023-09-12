شهيد لقمة العيش.. التفاصيل الكاملة لوفاة شاب منياوي في إعصار دانيال بليبيا

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز ديرمواس جنوب المنيا بعد نبأ وفاة الشاب أحمد نجاح خلال عمله بمدينه درنه بدولة ليبيا الشقيقة في إعصار دانيال الذي اجتاح المدينة والذي أسفر عن وقوع مئات المفقودين والضحايا.

وقام أهالي قرية اسمو العروس بديرمواس جنوب المنيا باداء صلاة الجنازة من المسجد الكبير بالقريه وسط حاله من الحزن ونعى عدد من الأصدقاء على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الشاب أحمد نجاح الذي يعمل بمهنة مبلط بدولة ليبيا، وتداول أصدقائه صورة الشاب الفقيد بكلمات مأثرة مطلقين عليه شهيد لقمة العيش.

وأوضح ابناء عمومة الشاب ان احمد نجاح انه شاب مجتهد سافر الي دولة ليبيا من أجل لقمة العيش فيعمل مبلط وقام بأنهاء كافة الترتيبات زواجه فشيد شقه وقام بتشطيبها وكان من المتوقع أن يصل إلى بلدته نهاية العام الجاري من أجل اتمام الزواج ولديه شقيقان ووالدة مسن ويشتهر بين أبناء القريه بحسن السمعه والطيبه.

وفي سياق متصل قلل عصام أبوزريبة وزير الداخلية في حكومة شرق ليبيا تعليقا على إعصار دانيال الذي ضرب البلاد أو : «الوضع مأساوي» وان التقارير الإعلامية الليبية، تقول أن يكون ما يصل إلى 2000 شخص قد لقوا حتفهم بعد أن تسببت العاصفة دانيال في هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة في شمال شرق ليبيا.

واضح المتحدث باسم الجيش الليبي في الشرق أحمد المسماري إن هناك ما بين 5000 إلى 6000 شخص في عداد المفقودين في مدينة درنة الأكثر تضررا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 100000 نسمة ووفقًا لتقرير «فوكس نيوز» قد يكون عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير، وقد يستغرق الأمر أسابيع لمعرفة حجم الخسائر.