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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من مليون حالة ضمن 100يوم صحة

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة تحت شعار معاك من أول يوم بلغ مليون و 798 ألف و803 حالة منذ بدء الحملة بكافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار.

وناشد القاضي ، المواطنين الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، في تقريره أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لــ 148 ألف و388 حالة، و تطعيم 402 ألف و723 طفلاً وفحص 1914 طفلاً ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لحوالي مليون و165 ألف و279 سيدة، بالإضافة إلى تقديم 59 ألف و 456 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية ، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

وأضاف أنه في مجال مراقبة الأغذية، تم تقديم 22 ألف و 327 خدمة تنوعت بين المرور على المنشآت الصحية وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة وإعدام أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب تقديم 630 خدمة في مجال صحة البيئة وذلك من خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة. 

100 يوم صحة أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات الطبية المجانية العيادات المتنقلة حطات معالجة مياه الصرف الصحي محافظ المنيا

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