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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنيا يضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

 

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من جانبه،أكد الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك بالإدارات التابعة بالمراكز تواصل تكثيف المرور الدوري على محلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك، حيث شنت حملة بالاشتراك مع بندر المنيا ومديرية التموين ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط ١٢٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٤.٥ كيلو مصنعات صالحة بدون بيانات وتم تحرير٥ محاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المضبوطات بمعرفة الرقابة التموينية .

الحملات التفتيشية الرقابة التموينية لحوم غير صالحة للاستهلاك محلات الجزارة محلات بيع اللحوم المجمدة مديرية الطب البيطري إدارة المجازر

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