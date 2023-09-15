جامعة المنيا تحصد 8 ميداليات ذهبية و7 فضيات وبرونزيتان في مختلف المسابقات بأسبوع الشباب

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا عن حصيلة ما حققه طلاب الجامعة خلال مشاركتهم بفعاليات اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، الذي اقيم بجامعة حلوان بمشاركة 45 جامعة حكومية وخاصة واهلية ومعهد مصري للمنافسة بالمسابقات والانشطة المختلفة على مدار الاسبوع، وجاءت هذه المنافسات تشجيعًا من القيادة السياسية للطلاب الجامعيين، وحرصًا على تنمية مواهب الشباب واستثمار قدراتهم.

وأوضح د. "عصام فرحات" أن وفد الجامعة لأول مرة تمكن من حصد 4 كؤوس خلال مشاركته في فعاليات الاسبوع تقدمها حصوله على الكأس العام للأسبوع والمركز الثالث علي الجامعات المصرية لكافة الأنشطة، ودرع المشاركة العام، وكأس المركز الأول في مسابقات الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية للطالب محمد عاطف بكلية الألسن، وكأسين لأفضل تنظيم بمعرضي المتخصصين وغير المتخصصين بمجال الفنون التشكيلية.

وأضاف رئيس الجامعة بأن الجامعة حصلت على إجمالي 8 ميداليات ذهبية من خلال حصدها لـ 5 ميداليات ذهبية في بالفنون التشكيلية في مجالات الجرافيك لـغير المتخصصين والنحت "للمتخصصين، وغير المتخصصين"والرسم للمتخصصين والتصوير الزيتي لغير متخصصين وميدالية ذهبية في مجال البحوث الاجتماعية فازت بها الطالبة نورهان عدلي أحمد بكلية التربية، وميدالية ذهبية في مسابقة هاكاثون التغيرات المناخية للنشاط العلمي، وميدالية ذهبية في مسابقات الطالب المثالي.

كما حصلت الجامعة على 7 ميدالية فضية حصد فيها النشاط الفني على 6 ميداليات فضية في مجال الكورال، والاشغال الفنية، والجرافيك والتصوير الزيتي لغير المتخصصين، والنحت للمتخصصين، وورشة النحت، وميدالية فضية في مسابقة لعبة مصادر الطاقة المتجددة، وحصول الجامعة علي برونزيتان أحدهما في مسابقات رمي الرمح بالنشاط الرياضي، والثانية في مجال البرمجة والروبوتات الصناعية بنادي العلوم، كما حققت الجوالة المستوى الأول ودرع المشاركة العام في كافة مجالات التنافس بإجمالي 33 مسابقة، وحصل الطالب حمادة هلال علي درع الجوال المثالي، والطالبة رانيا إبراهيم علي درع الجوالة المثالية علي مستوى الجامعات المصرية.

وهنأ د. فرحات وفد الجامعة بالتمثيل المشرف للجامعة والمنافسة الشريفة والتميز بين أكثر من 45 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، معرباً عن فخره بهذا الإنجاز، ومثمناً مجهودات الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومديري الإدارات والمرافقين لبعثة الجامعة، متمنياً مواصلة التمثيل المشرف للجامعة في كافة المحافل القمية.

ترأس وفد الجامعة د. حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومديرو الإدارات، والأخصائيين ومسئولو الأنشطة المختلفة.