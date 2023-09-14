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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا لرؤساء المراكز : قمة التميز الحكومي "رضا المواطن"

محافظ المنيا
محافظ المنيا

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، موقف الأراضي المقترحة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» والتي سيجرى تنفيذها في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و 500 ألف مواطن .

 

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، و الوقوف على مستجدات الأعمال بتلك المشروعات في 28 قطاعا خدميا ، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة ، ووكلاء الوزراء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومهندسي دار الهندسة.

 

موجها رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة المتابعة والرقابة المشددة مع الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والتموين ليشعر المواطن المنياوي بالرضا من الخدمات المقدمة، مؤكداً أن قمة التميز الحكومي هو "رضا المواطن" ووضع ذلك كهدف نصب أعين كل مسئول لأنه مناط الفوز بجائزة " التميز الداخلي للوحدات المحلية" التي تنظمها وزارة التخطيط لنشر ثقافة الجودة والتنافسية بين الوحدات المحلية من أجل إعلاء المصلحة العامة.

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