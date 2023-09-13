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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة تكافؤ الفرص بالمنيا تنظم ندوة عن العنف الأسرى بقرية أبيوها

وحدة تكافؤ الفرص
وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة بأبوقرقاص

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، ندوة توعوية عن ( العنف الأسرى _ الأسباب والحلول ) تحت شعار "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة"، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أبيوها، بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا تنفيذاً لتوجيهات اللواء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لدعم وتمكين المرأة. 

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جاء ذلك بحضور فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأمومة و الطفولة بالمحافظة، على عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية بابيوها، والمستشارة دعاء شلقامى أمين محكمة الأسرة وعضو المجلس القومى للمرأة.

وأوضحت فاطمة الزهراء على أن الأسرة هى المؤسسة الاجتماعية الأولى التى ينمو فيها الطفل ويكتسب من خلالها سلوكياته مما يجعل ظاهرة العنف الأسرى من أخطر المشكلات التى تهدد المجتمع لما تنتجه من شخصيات اجتماعية غير إيجابية بسبب التصرفات السلوكية بين الزوجين باعتبار أن الأسرة هى ركيزة المجتمع ٠

وناقشت الندوة أسباب ظاهرة العنف الأسرى وطرحت العديد من الحلول التى من شأنها أن تزيد من الوعى الأسرى ، من خلال دور الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرى المباشر مثل المؤسسات الدينية بدورها فى تكريس مفهوم التراحم والترابط الأسرى وتفعيل دور المؤسسات التعليمية فى الندوات والمحاضرات لتوضيح الآثار السلبية للعنف الأسرى كإحدى المشكلات والأمراض الاجتماعية وآثارها على المجتمع .

أسامة القاضي محافظ المنيا الامومة والطفولة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المجلس القومى للمرأة بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية وحدة تكافؤ الفرص

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