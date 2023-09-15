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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ229 ألف حالة بالعيادات الخارجية والطوارئ

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 229 ألف و472 حالة على مدار شهر أغسطس الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة والعيادات الخارجية والمتنقلة التي نظمتها المديرية شملت نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

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وفى تقرير صادر عن مديرية الصحة، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال أغسطس الماضي خدمات طبية وعلاجية لحوالي 229 الف و472 حالة، منها 174 ألف و450 بالعيادات الخارجية، و55 ألف و22 بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، ورصد التقرير إجراء 7252 عملية جراحية و616 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ 1088 مريضا بإجمالي 12297 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ 2003 مريضا بإجمالي 8399 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 17503 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالي 4824 حالة وأشعة مقطعية لـ 2377 حالة، وإجراء 42726 تحليلا، ورسم قلب لـ 3704 حالة و 9 حالات مناظير و17 دوبلر، و 425 ايكو، و 96 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 55 ألف و 22 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 860 مريضا وحضانات لـ 646 طفلا بإجمالي 3276 يوم علاج.

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