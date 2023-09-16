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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 294 منشأة طبية مخالفة وتحرير 33 محضر غلق إدارى خلال حملات رقابية بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المنشآت الطبيه

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر أغسطس الماضي حيث تم المرور على 589 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل. 

وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 294 منشأة مخالفة وتحرير 33 محضر غلق إداري، بالإضافة إلى تنفيذ 32 قرار غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة.

وقال الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، انه تم انذار 170 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة تحرير محضر ضبط أدوية داخل عيادة خاصة.

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