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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات 30 %

محافظ المنيا : إقامة 6 معارض أهلا مدارس جديدة لزيادة أعداد المستفيدين

افتتاح معارض جديدة
افتتاح معارض جديدة باهلا مدارس

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إقامة معارض أهلا مدارس جديدة بالمراكز تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ومتابعة وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة ( كلنا واحد ) لزيادة أعداد المستفيدين وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات المدرسية والاحتياجات اللازمة بأسعار مخفضة.

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وأوضح محافظ المنيا، أن المعارض الرئيسية فى مدينة ملوى بشارع تونى بك وفى مدينة أبوقرقاص بشارع الجمهورية بجوار صيدناوى وفى مدينة مغاغة بشارع السلام وفى قريتى أبا البلد و ميانة، إلى جانب المعرض الرئيسى أهلا مدارس بمدينة المنيا بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل، مشيرا أن نسب الخصم والتخفيض في تلك المعارض مناسبة لجميع فئات المواطنين وتصل إلي 30 %.

وأضاف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا انه بالإضافة لهذه المعارض، توجد سيارات متنقلة تغطى كل مراكز ومدن المحافظة بواقع سيارتين بكل مركز باجمالى 17 سيارة مجهزة بسلع أساسية من سكر وزيت وأرز فى القرى و المناطق النائية بأسعار مخفضة .

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