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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأزهر يناقش آلية استيعاب الكثافة العالية بمرحلة رياض الأطفال

اجتماع رئيس قطاع
اجتماع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

اجتمع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بجميع مديري مرحلة رياض الأطفال على مستوى المناطق الأزهرية، بحضور الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، وكيل القطاع، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، ونهى درويش -مدير عام رياض الأطفال.

وناقش رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، العديد من المحاور المهمة التي تخدم العملية التعليمية مما يعود بالإيجاب على تحسين مستوى طفل الروضة، وكان أهم تلك المحاور:

أولًا: سبل استيعاب كثافة أطفال الروضة العالية غير المسبوقة؛ نظرًا للإقبال الشديد من الأهالي لإلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري لما لمسوه من تطور مستمر خاصة في الفترة الأخيرة، ومناقشة التوسع في افتتاح روضات جديدة، وزيادة أعداد القاعات، مع مراعاة تجهيزها بكافة الاحتياجات المادية والبشرية.

ثانيًا: الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة لسد العجز داخل قاعات رياض الأطفال.

ثالثا: التعاقد مع عاملات للقيام بتنظيف وتطهير القاعات بصورة مستمرة؛ حرصًا على سلامة أبنائنا.

رابعا: الحرص على تعاون الإدارات فيما بينها لإنجاح العملية التعليمية وتقدمها.

خامسًا: مناقشة كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وعرض المشكلات الموجودة ليتم طرح الحلول الممكنة لتذليل كافة العقبات.

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المعاهد الأزهرية رياض الأطفال المناطق الأزهرية أطفال الروضة

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