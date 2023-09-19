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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا وأعضاء النواب والشيوخ: مصلحة المواطن هدفنا المشترك

محافظ المنيا مع النواب
محافظ المنيا مع النواب

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

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جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضم كلا من النائبة هانم أبو الوفا والنائب أشرف عشيري، والنائب محمد مصطفى.

 

استمع المحافظ للطلبات المقدمة من النواب لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة أهالي المنيا على مستوى المراكز، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.
 

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