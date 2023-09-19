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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 147 مخالفة خلال حملات لرفع الإشغالات ببنى مزار في المنيا

حملات لإزالة الإشغالات
حملات لإزالة الإشغالات

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، بتحرير 147 محضراً خلال حملات مكبرة لرفع الإشغالات التي تعيق الحركة بمحيط شوارع (الجمهورية – بورسعيد- وعدد من شوارع المدينة).

 

حيث تنوعت المحاضر ما بين 16 محضر إشغال و131 إزالة إدارية، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسامة القاضي محافظ المنيا الحملات الدورية تكثيف الحملات حملات مكبرة لرفع الإشغالات

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