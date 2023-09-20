المنيا: ضبط 233 كجم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجازر

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، من ضبط 233 كجم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 6 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، خلال حملات تفتيشية مكبرة على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات للتأكد من صلاحية المعروض من السلع و المنتجات الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن الحملات نفذتها إدارة المجازر بالمديرية، بالاشتراك مع مديريتى التموين والصحة ومباحث التموين فى 4 مراكز( بنى مزار، مطاى، سمالوط، ديرمواس )، مؤكدا استمرار تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.