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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا: ضبط 233 كجم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجازر

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، من ضبط 233 كجم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 6 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، خلال حملات تفتيشية مكبرة على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات للتأكد من صلاحية المعروض من السلع و المنتجات الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

 

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وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن الحملات نفذتها إدارة المجازر بالمديرية، بالاشتراك مع مديريتى التموين والصحة ومباحث التموين فى 4 مراكز( بنى مزار، مطاى، سمالوط، ديرمواس )، مؤكدا استمرار تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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