عمرها 86 عاما.. تكريم الحاجة يسرية ناجي أقدم معلمة في بندر المنيا

كرمت اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا الحاجة يسرية ناجي أكبر وأقدم معلمة بعد مرور 26 عاما من خروجها علي المعاش في لمسة وفاء وتقدير عن رحلة عطاء طويلة أمتدت لنحو 40 عاما.

وقالت الحاجة "يسرية" إنها فخورة بتكريم اللجنة النقابية لها حيث بدأت العمل في مجال التدريس كمعلمة تربية فنية في المدرسة الإبتدائية بقرية طوه التابعة لمركز المنيا، ومن تلاميذها المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف السابق، ثم انتقلت للعمل بمدارس إعدادي وثانوي، ثم بالعلاقات العامة بديوان مديرية التربية والتعليم ثم بإدارة تنسيق الخدمات حتي خرجت علي المعاش قبل 26 عاما.

وأضافت إنها تخرجت من مدرسة المعلمات في عام 1967 ثم التحقت بالدراسات التكميلية، وعملت في مجال التدريس وكان عمرها حينذاك 20 عاما، ورحل زوجها المهندس حمدي مرسي في عام 1982 عن عمر يناهز الـ44 عاما، وكان يعمل مهندسا، فاعتنت بأسرتها حتي تخرج نجلها الأكبر الدكتور وائل حمدي من كلية الطب وهو حاليا مدير بمستشفي المنيا العام، والمهندس وليد حمدي مدير عام بهيئة الأبنية التعليمية، والدكتور عمرو حمدي أستاذ الجراحة العامة الحاصل علي دكتوراة في تخصص الأوعية الدموية من أمريكا، والأخير أحمد حمدي مهندس وصاحب مكتب استشارات هندسية.

وشهد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، حفل تكريم أبناء المعلمين الفائقين الذي نظمته اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا برئاسة الدكتور على عبد السلام والذي أقيم بالمسرح الروماني في مدينة المنيا بحضور الدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة والعمدة عثمان المنتصر بالله، عضو مجلس النواب، ونجلاء الكاشف مسئول لجنة المرأة باللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا.

وأدي عدد من التلاميذ فقرات غنائية من أداء فريق كورال إدارة المنيا التعليمية بقيادة أمل النزهي موجه أول التربية الموسيقية وعروض فنية لفريق نجوم بكره للعروض الفنية بإدارة المنيا التعليمية بقيادة دعاء الأزهري.

وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إن الحفل أقيم لزرع قيم التفوق وحب الوطن ورد الجميل لأسر الطلاب المتفوقين ومكافأة المتميزين من الطلاب، ونقل تحيات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب للمكرمين، معبرا عن مدى سعادته بتواجده بين المتفوقين بالشهادات الإعدادية والثانوية لتكريمهم.

وقدم الدكتور علي عبد السلام رئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا التهنئة لجميع المكرمين من أبناء المعلمين موجهاً الشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة لأنهم أساس النجاح ومصدر الفخر لأبنائه.

مؤكدا على حرص اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا بإقامة حفل سنوي لتكريم أبنائها المتميزين والمتفوقين ليكون ذلك نبراساً مضيئاً للطلاب والطالبات من أجل استمرار التميز العلمي والتفوق التعليمي في المراحل التعليمية.