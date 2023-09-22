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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد على الأحداث السياسية| تطوير ميدان 30 يونيو في قلب مدينة المنيا.. فيديو

تطوير ميدان 30 يونيو
تطوير ميدان 30 يونيو

يعد ميدان ثورة 30 يونيو بالمنيا شاهدا على الأحداث السياسية والتاريخية الهامه بجميع أحداثها وتفاصيلها ففي قلب مدينة المنيا يقع ميدان 30 يونيو  "بالاس سابقا " الشاهد على الأحداث السياسية التي وقعت في البلاد خلال ثورتي 25 يناير و 30 يونيو المجيدة التي أعادت مصر إلى المصريين.

 

الميدان يوجد وسط مجموعة من القصور الأثرية والتاريخية مثل قصر "صاروفيم باشا" الذي اتخذه الحزب الوطني المنحل مقرًا له حتى ثورة يناير 2011 وقصر الشوق لصاحبه بطرس حنين وقصر سافوى.


كما يعتبر «ميدان 30 يونيو » أشهر ميادين المحافظة قبل وبعد الثورة وكان نقطة انطلاق لمعظم المسيرات والتظاهرات منذ ثورة 25 يناير مرورًا بـ 30 يونيو، وصولا باحتفالات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية.

 

الميدان يعد نقطة يتجمع فيها المحتفلون بكافة المناسبات السياسية والشعبية والفعاليات الفنية والثقافية والعديد من الفاعليات الأخرى التي ينظمها الشباب.

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ومنذ عقود اتخذ أهالي المنيا من الميدان أيضا وجهه للتنزه والجلوس والسمر والاستمتاع بالأجواء الجميلة.

وقام حزب مستقبل وطن بتطوير الميدان وأهداه للمواطنين ليضيف شكلا جماليا وحضاريا للمدينة ومتنفسا جديدا للأهالي وتضمنت اعمال التجديد حديقة الميدان والمقاعد والتشجير والإنارة  ليكتسب رونقه وجماله ويعود منتزها للأهالي والشباب من جديد في قلب المدينة.

 

يشار إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أعلن استمرار أعمال تطوير وتجميل الميادين العامة والطرق الرئيسية مستمرة بكل المدن على مستوى المحافظة لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للميادين والحفاظ على المعالم الأثرية لكل ميدان.

 

وشدد على رؤساء المدن والأحياء بتوفير كافة الخدمات وكذلك التنسيق مع إدارة المرور للتقليل من حدة الازدحام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين وسائقي المركبات خاصة وقت الذروة.

تطوير ميدان 30 يونيو
تطوير ميدان 30 يونيو
تطوير ميدان 30 يونيو
تطوير ميدان 30 يونيو
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